Алма-Ата, Казахстан, 9 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Улицы казахстанского города Алма-Ата начали усиленно патрулировать военные. Об этом 9 января сообщил корреспондент ТАСС.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

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По данным журналиста, по два-три грузовика с военными встречаются на всех улицах города.

Отмечается, что силовики, у которых винтовки в руках наизготове, с помощью фонариков тщательно просматривают обочины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, которые погибли во время беспорядков в стране.