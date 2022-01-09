Алма-Ата, Казахстан, 9 января, 2022, 20:02 — ИА Регнум. 116 граждан Украины, которые не могут вылететь из Казахстана в Киев, в настоящее время находятся в Алма-Ате. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook.

(сс) rawpixel В аэропорту

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По его словам, консульскую помощь гражданам Украины оказывают представители украинского посольства.

«Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания, — уточнил Николенко. — Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД РФ сообщили, что 9 января военно-транспортные самолеты Минобороны России взяли на борт из казахстанской Алма-Аты 1422 человека, пожелавших вернуться на Родину.