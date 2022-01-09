Астана, 9 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителей главы Комитета национальной безопасности республики Марата Осипова и Даулета Ергожина. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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Новыми заместителями председателя Комитета национальной безопасности страны стали Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали заявил, что Токаев 11 января проведет кадровые перестановки.

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