Астана, 9 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В столице Казахстана Нур-Султане 161 иностранного гражданина доставили в полицию для проверки законности их нахождения в городе. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

ИА REGNUM Казахстан

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Комендант столицы Ержан Саденов призвал жителей сохранять спокойствие и правопорядок, а также не нарушать установленный режим комендантского часа.

«Любые противоправные действия будут жёстко пресекаться», — предупредил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали до 20 тыс. бандитов. Он отметил, что дал приказ силовикам стрелять на поражение без предупреждения в террористов, которые отказываются сдаваться властям. Президент пообещал довести борьбу с экстремистами до конца.