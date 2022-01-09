Прага, 9 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Беспорядки в Казахстане могли быть использованы определенной властной группировкой для совершения государственного переворота, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире телеканала СТ24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Мы до сих пор не знаем, что происходит в Казахстане. Кажется, что определенная властная группировка в Казахстане могла использовать эти беспорядки с целью государственного переворота», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил ранее экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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