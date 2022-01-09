Вашингтон, 9 января, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Власти России хотят в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при СССР, заявил 9 января госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Противостояние СССР и США

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, работавший старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем, считает, что за прошедшие с момента развала СССР 30 лет отношения между Россией и США вновь пришли к противостоянию.

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