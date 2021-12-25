Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, работавший старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем, считает, что за прошедшие с момента развала СССР 30 лет отношения между Россией и США вновь пришли к противостоянию, Его мнение приводит 25 декабря в своем материале «Путешествие из точки А в точку А» журнал «Россия в глобальной политике».

Противостояние СССР и США

По словам Грэма, на тот момент между двумя странами предполагался «мир на все времена», так как «титаническая идеологическая борьба XX века между фашизмом, коммунизмом и либеральной демократией» завершилась в пользу Запада с развалом СССР, и потому американский социолог Фрэнсис Фукуяма заявил о «конце истории».

Кроме того, он добавил, что после этого «в США господствовало ощущение, что преимущество американской системы подтверждено историей», в то время как в России «распад Советской империи и конец холодной войны стали сокрушительным поражением для страны».

Также Грэм указал, что первые шаги к восстановлению российские лидеры делали в сотрудничестве с США, считая, что американцы должны относиться к России как к равному в благодарность за её роль в прекращении холодной войны.

«Иными словами, американцы хотели изменить Россию, чтобы ещё раз подтвердить свою победу в холодной войне. А Россия хотела восстановить свою мощь, чтобы преодолеть травмы этой войны. Цели были совершенно разными, тем не менее обе стороны полагали, что партнёрство — лучший путь к их достижению», — уточнил он.

При этом Грэм уточнил, что разногласия между двумя странами вновь возникли, когда Россия начала восстанавливать свою мощь и усиливались по мере того, как таковая росла.

«Усилия США по продвижению демократии внутри России, которые изначально Кремль приветствовал, постепенно стали восприниматься как угроза, а с середины 2000-х гг. Путин начал наступление на гражданское общество», — также утверждает он.

Помимо того, Грэм отметил, что с началом в 2014 году кризиса на Украине с точки зрения Вашингтона американо-российские отношения стала определять «борьба между демократией и авторитаризмом», в то время как в Кремле назвали бы это «борьбой между американским универсализмом и защитой Россией своего суверенитета, самоопределения и многообразия».

«Таким образом, тридцать лет с момента распада Советского Союза оказались долгим путешествием из точки А в точку А, обходным путём обратно к соперничеству, определявшему американо-российские отношения с тех пор, как США стали великой державой в конце XIX века. Мы недооценили силу традиций и национального характера в обеих странах даже в условиях калейдоскопа событий, которые привели к кардинальным изменениям сегодня. Конечно, изменения происходят: современный мир не такой, как был в 1991 году; геополитический ландшафт изменился с подъёмом Китая; передовые технологии трансформировали нашу жизнь — общение, работу, отдых и борьбу», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 декабря, когда исполнилось 30 лет с момента развала СССР, на посольстве США в Москве в виде световой проекции было показано послание к американцам, в котором также присутствовал флаг СССР.