Астана, 9 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки, заявил 9 января пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно.

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