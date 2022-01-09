Бишкек, 9 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Отдельные граждане Киргизии могли принимать участие в беспорядках в Казахстане. Такую возможность не исключил киргизский президент Садыр Жапаров, он написал об этом 9 января на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

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«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях», — отметил в своем сообщении Жапаров.

Также он добавил, что у властей Киргизии имеется вся информация о происходящих на территории соседней республики событиях.

«Как только появились первые сообщения о (киргизском джазовом музыканте) Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа», — добавил киргизский президент.

При этом Жапаров заявил, что будет «твердо бороться и защищать» всех граждан страны, не принимавших участия в беспорядках в Казахстане, которые «несправедливо привлекаются к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-полковник Андрей Сердюков, являющийся главой контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане заявил, что миротворческие силы ОДКБ останутся в республике до полной стабилизации обстановки.