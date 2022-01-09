Москва, 9 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Полуметровые сугробы вырастут в Москве к 14 января. Об этом сообщил Евгений Тишковец — ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

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По его словам, в предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. 10 января ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9—14 мм, что составляет треть месячной нормы, передает РИА Новости.

В результате сугробы в Москве вырастут на 8 см — с 27 до 35 см. На дорогах — снежные заносы, температура воздуха ночью составит −5…−7, днем −3…−5 градусов.

11 и 12 января осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38—40 см. Ночные морозы при этом окрепнут до −13…−18, днем не выше −8…−13.

К концу рабочей недели снежное ненастье усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — вдвое больше положенной нормы.