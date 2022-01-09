Бишкек, 9 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии призвало власти Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе МИД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Отмечается, что заместитель главы МИД Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из задержанных за участие в беспорядках в Казахстане оказался известный джазовый музыкант из Киргизии Рузахунов, который часто ездил на гастроли в Алма-Ату.

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