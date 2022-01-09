Астана, 9 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Власти Казахстана временно приостановили работу обменных пунктов банков. Об этом 9 января говорится в сообщении Центробанка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

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Отмечается, что работа обменных пунктов временно приостанавливается в целях безопасности.

Также сообщается, что восстановление работы банковской системы страны будет происходить поэтапно, исходя из «приоритетности и социальной значимости банковских сервисов».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Казахстане возобновили работу мобильных приложений крупнейших банков республики через мобильную сеть. Жителям страны вновь стали доступные необходимые финансовые операции. Также в Казахстане возобновили движение пассажирских поездов.