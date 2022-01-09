Вашингтон, 9 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Исследователи из Института сердца (Лос-Анджелес) доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших COVID-19, представляют опасность для здоровья. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.

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Ученые предупредили, что спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19 у людей может сформироваться повышенный уровень антител, способных работать неправильно.

У 177 медработников, переболевших COVID-19 до создания вакцин, в течение 6 мес. обнаруживали стойкие антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки.