Санкт-Петербург, 9 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге первичную вакцинацию от COVID-19 за сутки прошли 1199 человек (без учета «Спутника Лайт»). Об этом 9 января сообщили в правительстве Петербурга. А полный курс вакцинации за сутки завершили 3112 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отметим, за всё время в Петербурге первично привились 2,3 млн жителей, а полный курс вакцинации прошли 2,7 млн человек.

При этом в городе имеется большой запас вакцин в размере 912 тыс. доз.

Вакцинация населения продолжается и в период новогодних выходных. Работающие в этот период пункты вакцинации позволяют привиться тем людям, которые не смогли сделать это ранее. На желание петербуржцев прививаться влияет введение с 2 января QR-кодов в сфере общепита и в непродовольственных магазинах.

Для вакцинации населения сейчас открыты 190 пунктов. К тому же в городе развернуто 143 пункта, осуществляющих забор материала для проведения тестов ПЦР. Такие тесты позволяют посетить места, в которых проверяют QR-коды, тем, кто не привился или еще не прошёл полный курс вакцинации и не получил свой код.