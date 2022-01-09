Москва, , 14:11 — REGNUM Из-за выявленных в рижском хоккейном клубе «Динамо» случаев заражения коронавирусом три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием команды отменены. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что, по данным на 9 января, у 14 игроков рижской команды тест на коронавирус показал положительный результат.

Также указывается, что из-за этого отменена домашняя встреча клуба из Риги с минским «Динамо», которая должна была пройти 12 января, а также выездные матчи с магнитогорским «Металлургом» (15 января) и екатеринбургским «Автомобилистом» (17 января).

При этом отмечается, что решение о проведении указанных матчей в другой срок будет принято позднее.

Отметим, в настоящее время рижское «Динамо» имеет в активе 37 очков и находится на двенадцатом, последнем месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.