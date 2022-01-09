Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области сохраняются низкие темпы вакцинации от COVID-19. За истекшие сутки прививочные кабинеты посетили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса

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На сегодняшний день прививки от COVID-19 получили 1 млн 963,27 тыс. человек (+ 413 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 917,46 тыс. человек (+ 329 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период новогодних праздников темпы вакцинации от коронавируса заметно снизились.