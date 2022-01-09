Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM За последние сутки жертвами коронавируса стали 17 жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

От COVID-19 скончались девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин в возрасте от 56 до 83 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала эпидемии в Ростовской области умерли 9 783 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 17 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса