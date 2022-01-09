Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 349 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 9 января. Это на 31 случай заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 53 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (124), Шахтах (17), Волгодонске (15), Аксайском районе (14) и Таганроге (13). Почти 24% заразившихся — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждён 196 761 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 178 670 пациентов, получивших стационарное и амбулаторное лечение.