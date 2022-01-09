Мадрид, 9 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения (AEMPS) потребовало прекратить продвижение и изъять с рынка антигенный тест для выявления COVID-19 производства китайской фармацевтической компании Genrui Biotech. Об этом пишет агентство EFE.

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Фармрегулятор Испании выдвинул соответствующее требование «в связи с возможным увеличением числа ложноположительных результатов».

Как сообщает AEMPS на своем сайте, специалисты начали расследование в отношении этого продукта и «в качестве меры предосторожности потребовали от дистрибьюторов в Испании добровольно прекратить маркетинг и изъять продукт с рынка».