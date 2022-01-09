Москва, 9 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе видеоконференции

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«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоится в режиме видеоконференции под председательством Армении.