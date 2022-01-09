Москва, 9 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Столичные коммунальщики готовы к ликвидации последствий надвигающегося на Москву снегопада. Об этом говорится в телеграм-канале московского комплекса городского хозяйства

Снегопад

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«Городские службы готовы к ликвидации последствий снегопада. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики уделят особое внимание состоянию пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.

Ранее синоптики заявили, что на Москву надвигается сильнейший снегопад.