Екатеринбург, 9 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 января обнаружили ещё 374 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 142 в Екатеринбурге. Всего в регионе выявили уже 202 387 заразившихся.

Выздоровели 176 070 человек, а от COVID-19 скончались уже 9611 пациентов.