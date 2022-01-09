Москва, 9 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Лидер рок-группы Motor-Roller из Алма-Аты Ильяс Аутов уже несколько дней не выходит на связь. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Cosmotest.ru Дмитрий Рогозин

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке», — написал Рогозин.

По его словам, перед Новым годом Аутов посещал Москву в рамках выступления в Центре подготовки космонавтов, на котором он исполнял свои песни.