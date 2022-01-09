Москва, 9 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России умерли 763 пациента с COVID-19 за истекшие сутки. 9 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самое большое число летальных исходов пришлось Москву (71), Санкт-Петербург (60) и Московскую область (39). Общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 316 163.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 796 смертях от новой коронавирусной инфекции за сутки. С конца сентября 2021 года до января 2022 года смертность от COVID-19 в России превышала 800 случаев за сутки.

Максимальная смертность фиксировалась в конце октября и ноябре 2021 года. В течение нескольких недель сообщалось о более чем 1200 смертях от COVID-19 за сутки.

В начале января 2022 года уровень коллективного иммунитета в России превысил 62%. Полный курс вакцинации прошли более 75 млн человек.