Ереван, 9 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На 10 января предварительно намечен онлайн-саммит глав стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором будет обсуждаться ситуация в Казахстане. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является действующим председателем организации.

Odkb-csto.org ОДКБ

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«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Как сообщало, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ.