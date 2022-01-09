Москва, 9 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 246 за истекшие сутки. 9 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 10 650 849. За весь период выписано по выздоровлении 9 686 912 человек. От последствий коронавирусной инфекции умерли 316 163 человека.

Пик распространения COVID-19 в России пришёлся на конец октября и первую половину ноября 2021 года. Тогда медики подтверждали до 41 335 новых случаев за сутки.

С середины ноября до конца года наблюдалось снижение заболеваемости. С 4 по 6 января впервые с лета 2021 года в России фиксировалось менее 16 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки.

Во многих странах мира в начале 2022 года наблюдается стремительный рост скорости распространения COVID-19 в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Впервые этот вариант был обнаружен в ноябре 2021 года в странах Южной Африки. Сейчас он распространился на страны Западной Европы, США и другие регионы мира.