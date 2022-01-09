Москва, 9 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили поправки в закон о гуманном обращении с животными, предлагается решить проблему одичавших собак в Якутии, сообщила депутат Сардана Авксентьева.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

«Крупные агрессивные одичавшие особи в условиях Севера — это уже хищники. Нужны правильные действия без отмены принципов гуманности к братьям меньшим. Но надо помнить о том, что люди — важнее», — отметила парламентарий в телеграм-канале.

Она надеется в регионе на самое дельное обсуждение с общественностью, депутат планирует собрать все возможные замечания и предложения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума по инициативе депутата от «Единой России» Владимира Бурматова приняла закон о гуманном обращении с животными. Однако на северных территориях России закон не работает, регулярно стаи одичавших собак нападают на местных жителей.

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