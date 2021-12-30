Якутск, , 07:06 — REGNUM Жители Якутска считают, что в гибели женщины, которую 29 декабря загрызли бродячие собаки, виноват депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия»), инициировавший принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Якутяне возмущены его призывом найти и посадить чиновников, допустивших халатность в работе с безнадзорными животными.

Владимир Бурматов Er.ru

Самый популярный комментарий под постом Владимира Бурматова в Instagram — «Ждём посадок» (пользователь ekaterina_reifert, 218 «лайков»). Жители Якутии комментируют заявления Владимира Бурматова иначе: «Это его непосредственная вина» (пользователь News.Ykt.ru Nislav, 620 «лайков»).

"Правильные действия, Владимир Владимирович! Пусть несут ответственность те, кто должен. А родным женщины искренние соболезнования», — поддержала депутата takulgina.

«Нет слов, чиновников всех наконец под суд. Гибнут люди. Убивают невинных животных… Где приюты теплые? Где государственные бюджетные деньги?! Когда наконец кто-то ответит за этот беспредел? Когда начнут уже конкретно сажать нелюдей?» — возмутилась galinaakopovaa.

«Соболезнование родным и близким! Ничего не меняется, налоги сквозь пальцы, а страдают люди и животные! Ситуация не меняется, а только разделяет людей на «за» и «против». В том все наше государство, разделяй и властвуй! Авось прокатит и всегда прокатывает…» — высказалась manasanya.

Якутяне комментируют высказывание Владимира Бурматова иначе.

«Бурматова к ответу! Бурматова в Якутск! Пусть прогуляется возле АГАТУ», — предложила lutsenko_anastasiia

«Отвечай за свой закон!» (makarov.v88), «Свою вину перекладывает» (zgn 79 ), «Если у собаки есть зубы — она опасна и никакая стерилизация и вакцинация не помогут! Город для людей!!!» (natalia_kholodinina), — таковы самые популярные комментарии под постом Бурматова.

«Господин Бурматов, эта смерть на вас, будет висеть на вашей совести, если есть у вас совесть. Срочно надо изменить закон в сторону человека, а не собак. Для вас это бизнес, только не опровергайте это. Это чистый ваш бизнес и не более. В условиях Крайнего Севера содержания одной собаки обходится в три раза дороже, вот вам и деньги. И нечего вам своими заумными законами плодить собак. Тут более 80% чипированные бегают, кидаются на детей, на пожилых. Это Ваша преступная халатность. У вас быстрая реакция: лучшая защита нападение?! Ваш депутатский запрос ни к чему. Наши ведомства не обязаны перед вами отчитываться. С народа спроси!!!» — написала evseeva7041.

Как сообщало ИА REGNUM, к гибели женщины, растерзанной собаками в Якутске, привела преступная халатность чиновников и неисполнение закона «Об ответственном обращении с животными», заявил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Он направил запросы в следственные органы, в которых потребовал уголовно наказать чиновников, не выполнивших свои полномочия по регулированию численности безнадзорных животных и намерен контролировать ход следствия.