Астана, 9 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь Назарбаева — Айдос Укибай, его комментарий распространил ряд СМИ республики.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

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«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — сказал пресс-секретарь Назарбаева.

Также Укибай добавил, что в настоящее время первый президент Казахстана находится в Нур-Султане, оказывая поддержку действующему главе государства.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы (лидер нации — ред.) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — отметил он.

При этом пресс-секретарь бывшего казахского лидера уточнил, что Токаев с Назарбаевым «всегда были «по одну сторону баррикад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одним из задержанных за участие в беспорядках в Казахстане оказался известный джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов.