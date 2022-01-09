Астана, 9 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Одним из задержанных за участие в беспорядках в Казахстане оказался известный джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов. Об этом 9 января сообщает телеграмм-канал Baza.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Отмечается, что ранее СМИ Казахстана опубликовали видео, на котором избитый мужчина заявляет, что прибыл в страну из Киргизии для участия в митинге за денежное вознаграждение от «неизвестных людей», которые также оплатили ему перелет и проживание в квартире в Алма-Ате, после чего он испугался и пытался сбежать, а затем был задержан правоохранителями.

Также указывается, что почти сразу выяснилось, что это джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, который часто ездил на гастроли в Алма-Ату. При этом уточняется, что родственники музыканта подтвердили, что на видео заснят Рузахунов, и добавили, что не могут с ним связаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за время беспорядков правоохранителями Казахстана было задержано свыше 5,8 тыс. человек, в числе которых много граждан других стран.