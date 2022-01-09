Москва, 9 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Москве 9 января ожидается облачная погода, а к вечеру в столицу придёт сильный снегопад. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием тёплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда постепенно потянутся поля снеговых туч при температурном фоне на два градуса выше положенной климатической нормы. Поэтому ожидается облачная погода, во второй половине дня временами снег, вечером сильный снег», — сказал Тишковец.

По его словам, после 19:00 видимость в столице в результате снегопада ухудшится до одного километра, а температура воздуха составит −3…−5 в Москве и −5…−7 в Московской области.