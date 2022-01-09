Мадрид, 9 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам, находящимся в казахстанском городе Алма-Ате, ограничить свои передвижения и не посещать людные места. Об этом сообщает агентство EFE.

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При этом, согласно имеющимся данным у министерства, в районе, пострадавшем от протестов, вспыхнувших в начале 2022 года из-за роста цен на газ и приведших к жестоким беспорядкам в нескольких городах Казахстана, нет граждан Испании.

В Казахстане уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, вспыхнувшие после роста цен на газ. Власти страны запросили помощь у сил ОДКБ.