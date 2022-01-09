Екатеринбург, 9 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Свердловской области после прошедшего 8 и 9 января сильно снегопада дороги расчищают 446 дорожных машин. Об этом сообщает региональное управление автодорог.

Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Высота снежного покрова составила на проезжей части шесть сантиметров. Использовано уже 7,3 тыс. тонн пескосоляной смеси и 190 тонн песка. По поручению губернатора Евгения Куйвашева дорожники будут работать до полной ликвидации последствий снегопада.

Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает пешеходов и водителей соблюдать меры безопасности, а также правила дорожного движения, учитывать сложные дорожные условия и не создавать помех дорожной технике.