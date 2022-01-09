Астана, 9 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Ряд стратегических объектов в Казахстане охраняет миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 января сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

Zviazda.by ОДКБ

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«Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране… — говорится в сообщении. — Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов».

Отмечается, что «зачистка» населенных пунктов в Казахстане продолжается силовыми структурами.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января пресс-служба минздрава Казахстана сообщила, что информация о захвате военной биолаборатории в Алма-Ате не соответствует действительности.