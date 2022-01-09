Астана, 9 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Создать правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков в Казахстане поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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»Главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Казахстана в ходе заседания оперативного штаба подчеркнул, что все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране будут приняты силовыми структурами.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в пресс-службе Минобороны Российской Федерации сообщили, что к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов в Казахстане уже приступили российские миротворцы.