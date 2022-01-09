Астана, 9 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение о передаче поста председателя Совета безопасности действующему казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву. Такое заявление сделал 9 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, комментарий которого распространен рядом СМИ.

Elbasy.kz Токаев и Назарбаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Уточняется, что информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях относительно экс-президента, не соответствует действительности и большей частью является лживыми и провокационными слухами.

По словам пресс-секретаря Назарбаева, «елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».

Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свою страну и свой народ, и в трудное время они показали для всех «монолитность государственной власти».

По словам пресс-секретаря, Назарбаев в настоящее время находится в Нур-Султане и оказывает всяческую поддержку Токаеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число задержанных во время массовых беспорядков в Казахстане превысило пять тысяч человек.