Астана, 9 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Казахстане на 9 января 2022 года открыты все дороги республиканского значения. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

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»Дороги республиканского значения (в Казахстане) открыты», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служб МВД Казахстана сообщили, что более пяти тысяч человек задержали силовики в стране с начала уличных беспорядков.

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