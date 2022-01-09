Астана, 9 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. До 16 человек возросло число погибших силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 9 января сообщает пресс-служба МВД республики.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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Уточняется, что при охране общественного порядка от рук вооружённых преступников погибли 16 сотрудников полиции, национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана. Ещё около 1,6 тыс. силовиков получили ранения разной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число задержанных в связи с беспорядками в Казахстане превысило пять тысяч человек. Отмечается, что локальные очаги сопротивления со стороны боевиков остаются в городе Алма-Ате.