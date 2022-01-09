Москва, 9 января, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть препятствием для купания в проруби на праздник Крещения Господня, однако проблемы с сердечно-сосудистой системой будут являться противопоказанием к участию в таких праздничных мероприятиях. Об этом 8 января рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освящение проруби

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Как пояснил специалист, если человек купается в проруби и это для него не стрессовое состояние, и у него не предвидится сердечных спазмов, то факт вакцинации никак не повлияет на процесс купания. Если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония или предрасположенность к ней, то лучше ему воздержаться от купания в проруби. Но с вакцинацией это никак связано быть не может.

Гинцбург отметил, что для купания в проруби на праздник Крещения человеку надо быть уверенным в своём организме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи назвал условие для окончания пандемии.