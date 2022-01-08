Алма-Ата, Казахстан, 9 января, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Локальные вспышки ожесточённого сопротивления остались в Алма-Ате. Об этом заявил замглавы администрации города Ержан Бабакумаров в эфире телеканала «Хабар 24».

Ребров Олег Ночная Алма-Ата

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Уточняется, что боевики оказывают вооружённое сопротивление до настоящего времени. На большей части территории города ситуацию удалось стабилизировать, но наблюдаются вспышки ожесточённого сопротивления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация, распространённая рядом СМИ, о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты не была подтверждена в МВД Казахстана.