Москва, 9 января, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Временную приостановку авиарейсов и отмену продажи билетов в Казахстан продлила российская авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 8 января сообщила пресс-служба перевозчика.

Aeroflot.ru Аэрофлот

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Выполнение всех собственных регулярных авиарейсов компании «Аэрофлот» в города Казахстана приостановлено с 5 января в связи с ограничениями, введёнными на территории республики. Отмена продлена по 10 января 2022 года на вылеты из России и по 11 января на вылеты из аэропортов Казахстана.

Продажа билетов на собственные авиарейсы компании в города Казахстана и обратно приостановлена по 20 января 2022 года для вылетов из России, по 21 января 2022 года для вылетов из Казахстана. Пассажирам отменённых авиарейсов предлагается возврат денежных средств по месту оплаты перевозки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении приостановки работы аэропорта Алма-Аты.