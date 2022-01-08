Захарова: миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на законных основаниях
Москва, 8 января, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях, заявила 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан только после того, как внутриполитические методы были исчерпаны, а факты говорили «в том числе о внешней угрозе».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа.
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