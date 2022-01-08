Москва, 8 января, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях, заявила 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан только после того, как внутриполитические методы были исчерпаны, а факты говорили «в том числе о внешней угрозе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что в Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа.

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