В МВД Казахстана не подтвердили данные о бое в пригороде Алма-Аты
Астана, 8 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Информацию СМИ о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты не подтвердили в МВД Казахстана.
Иван Шилов ИА REGNUM
Казахстан
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«Мы (МВД Казахстана) не подтверждаем эту информацию (о бое в районе населенного пункта Райымбек)», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
Местные жители, с которыми разговаривал корреспондент агентства, в свою очередь сообщили, что в районе населенного пункта Райымбек «имели место отдельные выстрелы».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек идет бой.