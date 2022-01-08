Астана, 8 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Информацию СМИ о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты не подтвердили в МВД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Мы (МВД Казахстана) не подтверждаем эту информацию (о бое в районе населенного пункта Райымбек)», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Местные жители, с которыми разговаривал корреспондент агентства, в свою очередь сообщили, что в районе населенного пункта Райымбек «имели место отдельные выстрелы».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек идет бой.