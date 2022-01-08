Вашингтон, 8 января 2022, 22:00 — REGNUM Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.
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