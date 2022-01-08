Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Место переговоров президентов России и США в Женеве. (с) twitter МИД России

«Это одна из сфер (неразмещение американских ракет на Украине), где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.

Читайте также: WSJ: для США «сдерживание» России важнее проблем Украины