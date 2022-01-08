Вашингтон, , 19:01 — REGNUM The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Статья посвящена ожидающимся переговорам России и США по гарантиям безопасности. В ней авторы заявили об опасениях, что администрация главы Белого дома Джо Байдена пойдёт на уступки в данном вопросе.

Авторы считают, что «хуже, чем новая война на Украине» для Вашингтона было бы позволить президенту Росси и Владимиру Путину «запугать» НАТО и заставить военный блок «отступить» из Восточной Европы.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в МИД России прокомментировали слова главы Госдепа СШАЭнтони Блинкенао том, что Запад якобы никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО на восток. Официальный представитель российского МИД привела хронологию высказываний западных лидеров о намерениях прекратить расширение военного блока на восток.

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