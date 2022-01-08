Вашингтон, 8 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Представители американской администрации намерены обсудить с российскими коллегами в Женеве вопрос размещения ракет, а также масштабы военных учений в странах Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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По данным газеты, в Белом доме намерены выяснить, «серьёзно ли Москва настроена на завершение украинского кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для Соединённых Штатов важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности западных стран, чем ситуация на Украине.

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