Анкара, , 20:19 — REGNUM В Соединенных Штатах в ближайшие дни состоится встреча американской и турецкой сторон по вопросу истребителей F-35. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Турция, США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как передает агентство Anadolu, в настоящее время идёт процесс закупки и модернизации для Турции F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал получение Турцией новых истребителей F-35 из-за закупки российских комплексов ПВО, при этом США не возвращают полученные от Анкары деньги.

Читайте также: Турция: «Путин не просто продал С-400, но и помешал Турции приобрести F-35»