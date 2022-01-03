3 января 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:51 — REGNUM Турция была выведена из проекта по производству истребителей F-35. Однако правительство ПСР пытается удерживать этот вопрос на повестке дня. Недавно министр обороны Хулуси Акар относительно кризиса с F-35 заявил следующее: «F-16 — это одна линия, F-35 — другая линия. Совершенно разные вопросы. Мы использовали определенную процедуру в рамках продаж военной продукции за границу. Мы провели необходимую консультацию по F-16, подготовили документацию. Работа в этом направлении продолжается. В октябре в Турцию прибыла делегация из США по вопросу F-35. Обсуждались проблемы. Одна из наших делегаций в начале нового года отправится туда и еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы открыто заявили о своей позиции, ждем результатов». Акар заявил также: «Поскольку существует НАТО, Оборонный пакт, Турция своей силой и мощью вносит вклад в укрепление НАТО. И в этом случае почему Вы препятствуете мощи Турции посредством введения явных-скрытых эмбарго? Мы говорим в НАТО как это будет происходить».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях наметились различные подходы по этому вопросу.

Преподаватель университета, доцент Наим Бабуроглу публикует следующие комментарии:

@NaimBaburoğlu: «Турция была удалена из раздела «Глобальное участие» на официальном сайте F-35 «f35.com». В программе F-35 участвовало 9 стран. После обновления списка Турция была из него исключена. Другими словами, Путин не просто продал С-400, но и помешал Турции приобрести F-35. Стран, довольных таким результатом, немало».

@NaimBaburoğlu: «8 истребителей F-35A, которые не были переданы Турции по причине приобретения С-400, были переданы ВВС США. Пентагон приобрел эти самолеты у производителя. Турция заплатила за F-35 около 1,25 миллиарда долларов. А за проект С-400 — около 2,5 миллиарда долларов. Какие страны этому обрадовались?»

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

@NaimBaburoğlu: «Турция должна решительно отреагировать на эту неприемлемую позицию США. 25 июля 1975 года правительство того периода закрыло 21 военную базу/ объект США в Турции. На этих базах работало 5 тысяч военнослужащих США. Нельзя безмолвствовать в отношении США, превративших в государство террористическую организацию PYD (Партия «Демократический союз»)/ Рабочая партия Курдистана…»

Преподаватель университета Абдуллах Агар публикует следующий комментарий:

@abdullahagar2: «Отмечается, что радиолокационные следы F-35, недостатки которых ранее были обнаружены немецкими радарами, могут быть обнаружены российскими и китайскими радарами и HSS. Теперь у Турции есть С-400. И у нас в Конье существует лучший в мире авиационный полигон. Если сложить все эти данные, это приобретает совсем другую ценность».

Пользователь по имени Джан отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@itsCanBey: «Интересно, не было ли это игрой Турции и США против России, когда мы купили у России С-400, чтобы протестировать их с F-35?»

Журналист, публицист Мурат Акан публикует следующий комментарий:

@yazarmuratakan: «По сообщению Reuters, США приняли решение не увеличивать штат новых турецких пилотов, оставив прежнее число пилотов, проходящих обучение на F-35! Что бы ни делали США, Турция уже купила С-400. США просто ищут предлог. Не было бы С-400, они наверняка нашли бы другой повод».

Телеканал Tele1 публикует следующую информацию:

@tele1comtr: «Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты предложили вернуть Турции оплаченную сумму за F-35 посредством предоставления ей F-16! Госдепартамент США опроверг эту информацию».

Пользователь по имени Несрин Челик публикует следующий комментарий:

@nesrine12505242: «У правды есть дурная привычка выходить наружу… Те, кто пытается преуспеть внутри страны, теряют свою репутацию за рубежом… Тогда как ситуация, в которую они повергли страну, очень печальна».