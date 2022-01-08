В МИД РФ отреагировали на задержание корреспондента RT в Казахстане
Москва, 8 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В ситуации вокруг задержания внештатного корреспондента РТ в Казахстане уже разбирается российская сторона. Об этом 8 января сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
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«Мы (власти России) в курсе, — сказала дипломат. — Разбираемся».
Ранее ряд СМИ сообщил, что внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане.
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