Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины, ещё около 600 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 962,86 тыс. человек (+ 757 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 917,13 тыс. человек (+ 598 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от коронавируса планируется привить почти 2,8 тыс. человек — 80% взрослого населения. Однако в период новогодних праздников темпы вакцинации заметно снизились.